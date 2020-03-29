Звезда «Дом-2» Егор Холявин превратился в кудрявого блондина





Егор Холявин постоянно что-то делает, чтобы выглядеть лучше. Однако пластические операции молодой человек, наконец, перестал делать. Теперь им на смену пришли часовые посещения салонов красоты. По его словам, салонные процедуры не менее эффективны, но зато безопасны.Так, в личном блоге Егор поведал, что для начала посетил косметолога, а после доверил свою внешность стилисту. Именно сотворил полное перевоплощение Холявина. Парень из русого шатена стал блондином. Кроме того, звезда проекта «Дом-2» сделал темнее и свои брови.Все моменты своего кардинального преображения мужчина фиксировал на видео, а после размещал их в Сети. Он спрашивал у своих подписчиков, как им его новый облик. Однако, что ответили Холявину поклонники, пока неизвестно.Сам же Егор Холявин отметил без какой-либо скромности, что у него «самое красивое лицо мира».