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Врач-эндокринолог Клотильда Васкес рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за страха

Врач-эндокринолог Клотильда Васкес, представляющая Фонд Хименеса Диаса в Мадриде, рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за страха. Изоляция во время карантина из-за коронавируса заставила человека изменить привычный ритм жизни, из-за чего многие испытывают стресс.

Специалист отметила, что в стрессовой ситуации человек испытывает страх, который заставляет его сохранять энергию и жировые запасы, имеющиеся в наличии. В такой ситуации люди часто ощущают голод, поскольку состояние беспокойства приводит к выбросу гормонов, которые заставляют есть больше. Это также приводит к снижению физической активности, а человек начинает выбирать калорийные продукты, например, колбасу, сыр и шоколад. Бороться с негативным фактором можно с помощью насыщения едой с минимальным количеством калорий, например, фруктами и овощами, которые в своем составе имеют витамины и минералы.

Диетологи советуют уменьшить порции, если во время самоизоляции тело не тратит столько энергии, как раньше. Суточная норма взрослого человека, который не занимается активной деятельностью дома, должна составлять 1300–1700 ккал. Покупать продукты следует на три дня, а также следить, чтобы рацион оставался разнообразным.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:06

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