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В УАЗе вспомнили об "автобиблиотеке", которую создали вместе с финнами

Представители УАЗ решили вспомнить о своей славной истории и рассказали о советской "автобиблиотеке". Автомобиль создали вместе с финскими конструкторами в 1986 году.

Первые фотографии передвижной библиотеки от УАЗа появились в издании "Автоэкспорт информирует". Скорее всего, совместный проект финских и советских инженеров был представлен единственным экземпляром, который не смогли сохранить по сей день. В 1986 году машину собрали на основе шасси от УАЗ-452/3741 и кузове, произведенном фирмой Kiitokori Oy из Каусалы. Этот бренд производит автомобили и по сей день, каталог включает автобусы, автомагазины и аэродромную спецтехнику.

Что касается последних моделей от УАЗ, то российских автолюбителей недавно порадовал выпуск компактного самосвала на базе УАЗ "Буханка". Новая комплектация получила индекс -330365, а первая партия уже вышла в продажу. Вместе с этой моделью компания вернула на рынок бюджетный "Хантер" с китайской трансмиссией. SUV оснастили бензиновым 2,7-литровым двигателем ЗМЗ мощностью 135 л.с., который можно приобрести за 752 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:11

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