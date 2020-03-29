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Эксперты рассказали, почему авто нельзя долго оставлять без движения

Некоторые безответственные водители оставляют авто без движения на весь зимний период. Эксперты рассказали, почему нельзя допускать простоя и как он влияет на состояние машины.

Самым частым последствием многомесячного простоя считается разрядка аккумулятора, которая изнашивает источник питания. Эксперты говорят, что если автомобиль оставить без движения на десять дней при температуре -15°C - то батарея может потерять весь накопленный заряд. Поэтому рекомендуется заводить машину хотя-бы раз в месяц. В случае неудачи транспортное средство можно прикурить от другого АКБ, либо отнести последний в теплое помещение.

Другой неприятностью обычно становится пересыхание резиновых деталей, к которым относятся не только покрышки, но и щетки стеклоочистителя. Более серьезными случаями можно считать коррозию и закисание металлических частей из-за длительного пребывания под снегом. Эти процессы вредят не только внешнему виду кузова, но и целостности подвески, тормозной системе, трансмиссии и даже двигателю. Наконец, пользоваться автомобилем необходимо для хорошего состояния масла, которое портится не только из-за активной езды, но также и при долгом простое мотора.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:13

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