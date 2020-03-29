АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских гусар

Военная служба всегда ассоциировалась с риском для здоровья, который не обошел русских гусар. Историки недавно рассказали о «профессиональной» болезни кавалеристов.

Составитель «Словаря русского арго» Владимир Елистратов сообщает, что многие военнослужащие конницы Русской Императорской армии страдали от «гусарского насморка». За таким необычным названием скрывалась гонорея, от которой страдали в прошлые века не только бравые вояки гусарских полков. Известно, что кавалеристы слыли дамскими угодниками и заводили любовниц в каждом населенном пункте, в котором их формирование временно базировалось.

В 17 веке российским военным приходилось отдавать службе всю жизнь без остатка. Более того, разрешение на брак гусарам выдавали их командиры, которые оценивали финансовое состояние бойца и его потенциальной невесты. Со временем жениться позволялось лишь кавалеристам по достижении 30 лет. Вышеописанные факторы приводили к тому, что большинство мужчин в армии привыкли к холостяцкой разгульной жизни.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mortal Kombat 11 хотят добавить новых…
Доктор Евгений Комаровский раскрыл последствия пандемии коронавируса для всего…
«Романтические вечера»: Анастасия Волочкова на карантине проводит время с…
Михаил Мишустин возглавил президиум правительства…
Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных…
Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских…
Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман…
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи…
Американские диетологи назвали белковую пищу, способную заменить…
Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины…
Морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из…
Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии…
Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный…
«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в…
В Венесуэле палеонтологи нашли останки…
Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s…
Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со…
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время…
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в…
Mazda CX-5 оснастили новыми…
Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о…
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса…
«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном…
Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021…
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной…
Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять…
Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной…
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и…
Просмотреть все новости