Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских гусар





Составитель «Словаря русского арго» Владимир Елистратов сообщает, что многие военнослужащие конницы Русской Императорской армии страдали от «гусарского насморка». За таким необычным названием скрывалась гонорея, от которой страдали в прошлые века не только бравые вояки гусарских полков. Известно, что кавалеристы слыли дамскими угодниками и заводили любовниц в каждом населенном пункте, в котором их формирование временно базировалось.В 17 веке российским военным приходилось отдавать службе всю жизнь без остатка. Более того, разрешение на брак гусарам выдавали их командиры, которые оценивали финансовое состояние бойца и его потенциальной невесты. Со временем жениться позволялось лишь кавалеристам по достижении 30 лет. Вышеописанные факторы приводили к тому, что большинство мужчин в армии привыкли к холостяцкой разгульной жизни.