Американские диетологи назвали белковую пищу, способную заменить мясо





Исследователи в области питания, представляющие Университет штата Пенсильвания, считают, что правильно подобранный рецепт для приготовления бобовых и их регулярное употребления помогут снизить количество холестерина и даже заменить мясо. Белок, получаемый из мяса, имеет высокую ценность, однако эксперты заметили, что растительный аналог не отстает по качеству. Профессор Пенни Крис-Эзертон считает полезными чечевицу, фасоль, нут и прочие бобовые за счет насыщения организма клетчаткой. Регулярное употребление блюд на основе этого растительного продукта поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Стоит помнить, что в бобовых содержатся лектины, которые мешают усвоению железа, кальция, фосфора и цинка. Однако количество этих соединений можно уменьшить путем длительной варки или тушения. Перед приготовлением важно замочить продукт минимум на 4 часа.