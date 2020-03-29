Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021 году





Хотя будущее фирменной серии Mitsubishi Pajero долгое время оставалось неопределенным, в новом отчете от инсайдеров из Японии говорится, что предстоящая модель будет выпущена в 2021 году. В крайнем случае кроссовер пятого поколения должен появиться на глобальном рынке либо в конце следующего года, либо в начале 2022 года. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, которая включает в себя 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и пару электродвигателей. Полу-электрическое устройство рассчитано на пробег в 75 км.Pajero будет ездить на передовой трансмиссии, а Mitsubishi собирается увеличить размеры колесной базы при сохранении общей длины автомобиля. Некоторые эксперты утверждают, что машина может поделиться своей платформой с будущим Nissan Patrol. Первая информация о новом Pajero появилась еще в 2013 году во время презентации концепт-кара GC-PHEV. Гибрид оснащался силовой установкой на базе 3-литрового турбомотора V6, выдающего 340 лошадиных сил.