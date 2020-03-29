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Александр Гудков в прямом эфире с Настей Ивлеевой признался, что “в школе пил только водку”

Телеведущий и актер Александр Гудков в прямом эфире с Настей Ивлеевой признался, что “в школе пил только водку”. Звезды Instagram вели беседу во время выполнения забавных заданий.

Актер впервые общался с поклонниками в режиме Stories, а за прямым эфиром следили около 100 тысяч поклонников. Во время общения Александр Гудков и Анастасия Ивлеева решили употребить алкоголь, в связи с чем шоумен ударился в воспоминания о юности. Выяснилось, что в школе он “пил только водку”, а также спиртное является его слабостью. Телеведущий собрал целый бар в своем холодильнике. Ивлеева в свою очередь призналась, что рисковала остаться на второй год в 10 классе, а Гудков был отличником. Оказалось, что у шоумена дома живут два кота, а его коллега держит две подушки на кровати для себя и еще две – для супруга. У блогера также нет голубого и фиолетового комплекта нижнего белья.
Александр Гудков в прямом эфире с Настей Ивлеевой признался, что “в школе пил только водку”

Во время съемки Настя Ивлеева разукрасила лицо помадой, сидела с прищепкой на носу, разбила об лоб яйцо и вставила в ноздрю чеснок. При этом Александр Гудков состриг себе клок волос, целовался с пылесосом, а также съел ложку горчицы и кошачий корм.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:49

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