Игорь Николаев во время госпитализации рассказал о планах на лето

В очередной публикации артист поздравил своего коллегу по творческому цеху Александра Буйнова с днем рождения, отметив, что с нетерпением ждет теплых дней для отдыха на природе. На размещенном фото Игорь Николаев запечатлен в обществе именинника и Аллы Пугачевой.- поделился композитор. В комментариях поклонники пожелали всей компании здоровья, а также отметили позитив звезд шоу-бизнеса.Ранее в Telegram-канале Mash появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко, у которого на днях подтвердился коронавирус. Певца перевели из реанимации в обычную палату.