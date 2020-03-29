Игорь Николаев во время госпитализации рассказал о планах на лето
Недавно стало известно, что Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус, однако он пока никак не прокомментировал эту новость. Музыкант разместил новый пост в Instagram, где рассказал о планах на лето.
В очередной публикации артист поздравил своего коллегу по творческому цеху Александра Буйнова с днем рождения, отметив, что с нетерпением ждет теплых дней для отдыха на природе. На размещенном фото Игорь Николаев запечатлен в обществе именинника и Аллы Пугачевой. «Ждём лета, ждём хороших новостей, ждём шашлычков в кругу близких друзей!» - поделился композитор. В комментариях поклонники пожелали всей компании здоровья, а также отметили позитив звезд шоу-бизнеса.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко, у которого на днях подтвердился коронавирус. Певца перевели из реанимации в обычную палату.
В очередной публикации артист поздравил своего коллегу по творческому цеху Александра Буйнова с днем рождения, отметив, что с нетерпением ждет теплых дней для отдыха на природе. На размещенном фото Игорь Николаев запечатлен в обществе именинника и Аллы Пугачевой. «Ждём лета, ждём хороших новостей, ждём шашлычков в кругу близких друзей!» - поделился композитор. В комментариях поклонники пожелали всей компании здоровья, а также отметили позитив звезд шоу-бизнеса.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко, у которого на днях подтвердился коронавирус. Певца перевели из реанимации в обычную палату.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:36