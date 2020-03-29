Компания Midea создала робот-пылесос VCR15 со встроенным «антивирусом»





Midea VCR15 может похвастаться наличием резервуара под жидкость, с помощью которого проводит влажную уборку с дезинфицирующим составом. Новый пылесос может работать в доме даже тогда, когда там никого нет. Для этого владельцу аппарата от Midea необходимо только установить график. Робот-пылесос остается работоспособен на протяжении 100 минут благодаря встроенному аккумулятору 2 000 мАч. Кроме этого, если уровень заряда упадет до критической отметки, Midea VCR15 самостоятельно найдет подключенную к сети док-станцию, чтобы зарядиться.Пылесос ориентируется в пространстве с помощью встроенной системы картографирования и комплекта сенсоров, которые не позволят ему упасть с лестницы или столкнуться с мебелью. Контролировать робота пользователи смогут благодаря сенсорной панели и пульта управления. Стоимость помощника по дому составляет около 123 долларов.