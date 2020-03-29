Внук Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного наследства актрисы





По словам родственника знаменитости, недвижимость и автомобили, находящиеся в распоряжении семьи, в свое время получила его бабушка, но приобретены они были как дар от государства. Сейчас близкие Макаровой не задумываются о ее наследстве. Иван Бурляев не смог посетить похороны скончавшейся в 93-летнем возрасте артистки. Как отметил мужчина, на днях он вернулся из Испании и, несмотря на отсутствие признаков коронавируса, решил не подвергать опасности других людей., - рассказал внук звезды отечественного кино.На церемонии прощания с Инной Владимировной присутствовали самые близкие для нее люди – семья и несколько друзей. Актриса скончалась 25-го марта, а 28-го состоялись ее похороны на Троекуровском кладбище.