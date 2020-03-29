Внук Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного наследства актрисы
После смерти Инны Макаровой появились слухи о существовании ее многомиллионного наследства. Однако внук актрисы Иван Бурляев опроверг данную информацию.
По словам родственника знаменитости, недвижимость и автомобили, находящиеся в распоряжении семьи, в свое время получила его бабушка, но приобретены они были как дар от государства. Сейчас близкие Макаровой не задумываются о ее наследстве. Иван Бурляев не смог посетить похороны скончавшейся в 93-летнем возрасте артистки. Как отметил мужчина, на днях он вернулся из Испании и, несмотря на отсутствие признаков коронавируса, решил не подвергать опасности других людей. «У меня нет права выйти из дома», - рассказал внук звезды отечественного кино.
На церемонии прощания с Инной Владимировной присутствовали самые близкие для нее люди – семья и несколько друзей. Актриса скончалась 25-го марта, а 28-го состоялись ее похороны на Троекуровском кладбище.
По словам родственника знаменитости, недвижимость и автомобили, находящиеся в распоряжении семьи, в свое время получила его бабушка, но приобретены они были как дар от государства. Сейчас близкие Макаровой не задумываются о ее наследстве. Иван Бурляев не смог посетить похороны скончавшейся в 93-летнем возрасте артистки. Как отметил мужчина, на днях он вернулся из Испании и, несмотря на отсутствие признаков коронавируса, решил не подвергать опасности других людей. «У меня нет права выйти из дома», - рассказал внук звезды отечественного кино.
На церемонии прощания с Инной Владимировной присутствовали самые близкие для нее люди – семья и несколько друзей. Актриса скончалась 25-го марта, а 28-го состоялись ее похороны на Троекуровском кладбище.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:13