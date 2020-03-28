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СМИ: Налоговая заморозила счета принадлежащих ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой ресторанов

Оба ресторана, расположенные в Москве, которые держала ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова, закрылись. Известно, что заведения прекратили свою работу после проверок налоговой службы.

СМИ: Налоговая заморозила счета принадлежащих ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой ресторанов

Стоит отметить, проблемы в ресторанах, которые названы в честь Ольги Бузовой, начались достаточно давно. В итоге из-за нерентабельности они были закрыты. Ранее работники из соседних офисов говорили, что в кафе Бузовой не самые доступные цены, а ко всему и не самая вкусная еда. Однако долгое время был открыт ресторан, который расположен в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что относительно недавно на один из ресторанов Ольги Бузовой был наложен штраф. Он был выписан из-за того, что на территории заведения происходила реализация алкогольной продукции, на которую не было лицензии. Размер штрафа тогда был равен 100 тысячам рублей.


Сама Ольга Бузова никак не комментирует закрытие своих ресторанов, хотя в СМИ пишут, что ни одно из заведений названное в ее честь уже не работает.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:37

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