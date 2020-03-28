СМИ: Налоговая заморозила счета принадлежащих ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой ресторанов





Стоит отметить, проблемы в ресторанах, которые названы в честь Ольги Бузовой, начались достаточно давно. В итоге из-за нерентабельности они были закрыты. Ранее работники из соседних офисов говорили, что в кафе Бузовой не самые доступные цены, а ко всему и не самая вкусная еда. Однако долгое время был открыт ресторан, который расположен в Санкт-Петербурге.Стоит отметить, что относительно недавно на один из ресторанов Ольги Бузовой был наложен штраф. Он был выписан из-за того, что на территории заведения происходила реализация алкогольной продукции, на которую не было лицензии. Размер штрафа тогда был равен 100 тысячам рублей.Сама Ольга Бузова никак не комментирует закрытие своих ресторанов, хотя в СМИ пишут, что ни одно из заведений названное в ее честь уже не работает.