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Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время карантина

Биографы напомнили, чем занимались известные писатели во время карантина. Александр Пушкин написал “Болдинскую осень”, а Уильям Шекспир – “Король Лир”.

Александр Пушкин был вынужден переждать эпидемию холеры в своем имении в Болдино, когда невозможно было попасть в Москву или Санкт-Петербург. Поэт не имел возможности выехать на бал или посетить знакомых, в связи с чем написал “Болдинскую осень”, “Повести Белкина”, “Маленькие трагедии”, “Сказки о попе и его работнике Балде”, а также две последние главы “Евгения Онегина”. В это время появились около трех десятков стихотворений.

Во время холеры в 1891-1892 годах Антон Чехов был добровольцем в борьбе с последствиями эпидемии. Он взял под свою ответственность 25 окрестных сел, жителей которых лечил бесплатно, а также тратил собственные деньги на устройство фельдшерских пунктов. В тот период времени у него не оставалось свободного времени, а в своих записях он негативно отзывался о данной практике в своей жизни, отмечая: “Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно”. Во время “Великой лондонской чумы” в 1605-1606 годах Уильям Шекспир закрылся в собственном доме, оставшись в зараженном городе. В этот период он написал “Король Лир” и пьесу “Макбет”.

Во время карантина из-за коронавируса в современности автор книги “Песнь огня и льда” Джордж Мартин дописывает свой новый роман “Ветры зимы”. Об этом он проинформировал поклонников в своем микроблоге.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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