Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время карантина



The world could use some color right about now. Very excited to debut the cover and some exclusive art from the illustrated edition of A STORM OF SWORDS with beautiful new lithograph like illustrations from Gary Gianni, coming Nov 3! https://t.co/uc0mfDFE56 pic.twitter.com/Tp6WHHacaE — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 23, 2020

Александр Пушкин был вынужден переждать эпидемию холеры в своем имении в Болдино, когда невозможно было попасть в Москву или Санкт-Петербург. Поэт не имел возможности выехать на бал или посетить знакомых, в связи с чем написал “Болдинскую осень”, “Повести Белкина”, “Маленькие трагедии”, “Сказки о попе и его работнике Балде”, а также две последние главы “Евгения Онегина”. В это время появились около трех десятков стихотворений.Во время холеры в 1891-1892 годах Антон Чехов был добровольцем в борьбе с последствиями эпидемии. Он взял под свою ответственность 25 окрестных сел, жителей которых лечил бесплатно, а также тратил собственные деньги на устройство фельдшерских пунктов. В тот период времени у него не оставалось свободного времени, а в своих записях он негативно отзывался о данной практике в своей жизни, отмечая: “Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно”. Во время “Великой лондонской чумы” в 1605-1606 годах Уильям Шекспир закрылся в собственном доме, оставшись в зараженном городе. В этот период он написал “Король Лир” и пьесу “Макбет”.Во время карантина из-за коронавируса в современности автор книги “Песнь огня и льда” Джордж Мартин дописывает свой новый роман “Ветры зимы”. Об этом он проинформировал поклонников в своем микроблоге.