Ученые: Забывать информацию человеку труднее, чем запоминать





Сотрудники находящегося в Остине Техасского университета отследили паттерны мозговой активности группы добровольцев с помощью метода нейровизуализации. Главной задачей каждого для определенного изображения было запомнить или забыть его. Выяснилось, что человек способен контролировать только то, что забывает, но необходимость сделать это намеренно приводит к большей активности мозга, чем та, которая наблюдалась при инструкции запомнить информацию.Также эксперимент показал, что участники быстрее забывали сцены, наполненные эмоциональной информацией, а не лица. Ученые пришли к выводу, что для пациентов нужно больше внимания, чтобы забыть нежелательный опыт. Мозг в непрерывном режиме обновляет информацию, теряет ее и заменяет, что может происходить даже во сне. Медики считают, что забыть произошедшее в прошлом можно посредством переключения с негативных мыслей на позитивные.Результаты проведенного исследования помогут разработать новые методики для избавления от неприятных эмоциональных воспоминаний, которые в состоянии негативно повлиять на благополучие человека.