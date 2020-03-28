АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В новом сезоне шоу “Голос.Дети” стартовал этап поединков

В рамках нового сезона шоу “Голос.Дети” официально начат этап поединков, через который уже прошли подопечные Валерия Меладзе. По результатам испытаний в финал вошли Софья Туманова, а также другая юная исполнительница — Кристина Силлер.

После серии слепого отбора в “Голос.Дети” судьи сезона отобрали 45 начинающих свой творческий путь артистов, в том числе два дуэта. Наставники разделили подопечных на трио, а из их числа выбрали двух финалистов. Открыли очередной этап воспитанники Меладзе, который вызвал выступать первым Семена Орлова с Софией Бутаменок и Алисой Смирновой. Музыкант остановил выбор на второй участнице, а из следующей тройки выбрал Софию Фоменко. По итогам поединков первенства добились София Туманова, кроме того, лучшим образом себя проявили Кристина Силлер и их соперник Кирилл Александров.

Сформировавшаяся пятерка проявила себя в рамках этапа “Песня на вылет”. Всем претендентам пришлось исполнить композиции, с которыми они пришли на шоу. В итоге в финал прошла Туманова, компанию ей составила Силлер.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Сфотографирован каждый угол»: Татьяне Брухуновой надоела…
Дочь Риммы Марковой в детстве страдала от недостатка внимания со стороны…
В РФ компания Chery начала продавать автомобили онлайн из-за…
Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал…
«Это будет большая потеря»: Анита Цой переживает за подхватившего коронавирус Льва…
Отмечающая 50-летний юбилей Ольга Копосова прошла через измены мужа, смерть родных и…
У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об…
В новом сезоне шоу “Голос.Дети” стартовал этап…
В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на…
Учёные предложили задействовать собак для обнаружения…
«Все дети у нас переживают этот период»: Оксана Самойлова уложила сына спать на кухонном…
Вирусолог Михаил Щелканов рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом…
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с…
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением…
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения…
«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с…
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец…
Ученые определили сроки вымирания животных на…
Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти…
Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по…
УАЗ выпустил самосвал на базе…
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых…
Компания Seat прекращает производство минивэна…
Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом…
Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает…
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по…
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного…
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем…
Просмотреть все новости