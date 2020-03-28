В новом сезоне шоу “Голос.Дети” стартовал этап поединков

После серии слепого отбора в “Голос.Дети” судьи сезона отобрали 45 начинающих свой творческий путь артистов, в том числе два дуэта. Наставники разделили подопечных на трио, а из их числа выбрали двух финалистов. Открыли очередной этап воспитанники Меладзе, который вызвал выступать первым Семена Орлова с Софией Бутаменок и Алисой Смирновой. Музыкант остановил выбор на второй участнице, а из следующей тройки выбрал Софию Фоменко. По итогам поединков первенства добились София Туманова, кроме того, лучшим образом себя проявили Кристина Силлер и их соперник Кирилл Александров.Сформировавшаяся пятерка проявила себя в рамках этапа “Песня на вылет”. Всем претендентам пришлось исполнить композиции, с которыми они пришли на шоу. В итоге в финал прошла Туманова, компанию ей составила Силлер.