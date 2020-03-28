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Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с Прилучным

На днях Робби Уильямc провел прямой эфир в Instagram со своими подписчиками. Музыкант поддержал публику в период карантина, а также посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с Павлом Прилучным.
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с Прилучным

Судя по всему, таким образом автор композиций решил утешить актрису. В ходе общения с фолловерами Робби Уильямс особое внимание уделил жителям России, отдельно отметив Агату Муцениеце, с которой познакомился 2 месяца назад на концерте в ОАЭ. Тогда звезда кино рассказывала в своем блоге, что жена экс-участника группы Take That Айда Филд позвала ее за кулисы, где артистка сделала совместное фото с кумиром. После новостей о разводе актрисы с Павлом Прилучным музыкант поддержал ее, спев одну из своих самых популярных песен «Party like a Russian».

Похоже, поступок Уильямса приятно удивил российскую любимицу телезрителей, и она решила поделиться видеороликом с подписчиками. По признанию многих юзеров, они рады за Муцениеце. «Прилучный нервно курит в сторонке», - высказался один из фанатов артистки.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:55

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