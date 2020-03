Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с Прилучным

Судя по всему, таким образом автор композиций решил утешить актрису. В ходе общения с фолловерами Робби Уильямс особое внимание уделил жителям России, отдельно отметив Агату Муцениеце, с которой познакомился 2 месяца назад на концерте в ОАЭ. Тогда звезда кино рассказывала в своем блоге, что жена экс-участника группы Take That Айда Филд позвала ее за кулисы, где артистка сделала совместное фото с кумиром. После новостей о разводе актрисы с Павлом Прилучным музыкант поддержал ее, спев одну из своих самых популярных песен «Party like a Russian».Похоже, поступок Уильямса приятно удивил российскую любимицу телезрителей, и она решила поделиться видеороликом с подписчиками. По признанию многих юзеров, они рады за Муцениеце., - высказался один из фанатов артистки.