Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время интервью

Ольга Бузова призналась, что на данный момент поняла, бежать от Дмитрия Тарасова было нужно, как только он сделал свое первое подобное заявление в ее адрес. Сейчас Ольга уверена, по-настоящему любящий мужчина никогда бы не сказал подобного своей женщине.Также ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что представительницы прекрасного пола и правда после разрыва с мужчиной начинают менять свою внешность и она не исключение. Звезда сделала другими цвет волос, прическу, и как, оказалось, была намерена увеличить грудь. Однако в итоге она все-таки передумала.После такого откровения, Ольга Бузова обнялась с Аленой Жигаловой и даже показала ей, что не делала операцию на груди, приоткрыв немного одежду.[center]