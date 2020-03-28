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Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время интервью

Алена Жигалова, которая ведет программу на YouTube-платформе «Алена, блин!» поцеловала певицу и телеведущую Ольгу Бузову в грудь. Это случилось после того, как ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась в том, что ее экс-супруг Дмитрий Тарасов неоднократно заявлял, что ей обязательно нужно сделать больше бюст.

Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время интервью

Ольга Бузова призналась, что на данный момент поняла, бежать от Дмитрия Тарасова было нужно, как только он сделал свое первое подобное заявление в ее адрес. Сейчас Ольга уверена, по-настоящему любящий мужчина никогда бы не сказал подобного своей женщине.

Также ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что представительницы прекрасного пола и правда после разрыва с мужчиной начинают менять свою внешность и она не исключение. Звезда сделала другими цвет волос, прическу, и как, оказалось, была намерена увеличить грудь. Однако в итоге она все-таки передумала.

После такого откровения, Ольга Бузова обнялась с Аленой Жигаловой и даже показала ей, что не делала операцию на груди, приоткрыв немного одежду.

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Стоит отметить, немного ранее гостем этой же программы был и возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, который также немало поведал об отношениях с любимой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:14

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