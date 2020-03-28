Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время интервью
Алена Жигалова, которая ведет программу на YouTube-платформе «Алена, блин!» поцеловала певицу и телеведущую Ольгу Бузову в грудь. Это случилось после того, как ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась в том, что ее экс-супруг Дмитрий Тарасов неоднократно заявлял, что ей обязательно нужно сделать больше бюст.
Ольга Бузова призналась, что на данный момент поняла, бежать от Дмитрия Тарасова было нужно, как только он сделал свое первое подобное заявление в ее адрес. Сейчас Ольга уверена, по-настоящему любящий мужчина никогда бы не сказал подобного своей женщине.
Также ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что представительницы прекрасного пола и правда после разрыва с мужчиной начинают менять свою внешность и она не исключение. Звезда сделала другими цвет волос, прическу, и как, оказалось, была намерена увеличить грудь. Однако в итоге она все-таки передумала.
После такого откровения, Ольга Бузова обнялась с Аленой Жигаловой и даже показала ей, что не делала операцию на груди, приоткрыв немного одежду.
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Стоит отметить, немного ранее гостем этой же программы был и возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, который также немало поведал об отношениях с любимой.
Ольга Бузова призналась, что на данный момент поняла, бежать от Дмитрия Тарасова было нужно, как только он сделал свое первое подобное заявление в ее адрес. Сейчас Ольга уверена, по-настоящему любящий мужчина никогда бы не сказал подобного своей женщине.
Также ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что представительницы прекрасного пола и правда после разрыва с мужчиной начинают менять свою внешность и она не исключение. Звезда сделала другими цвет волос, прическу, и как, оказалось, была намерена увеличить грудь. Однако в итоге она все-таки передумала.
После такого откровения, Ольга Бузова обнялась с Аленой Жигаловой и даже показала ей, что не делала операцию на груди, приоткрыв немного одежду.
[center]
Стоит отметить, немного ранее гостем этой же программы был и возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, который также немало поведал об отношениях с любимой.