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Ученые обнаружили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Ученые обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни. По их мнению, у блондинов больше шансов стать долгожителями, нежели у брюнетов.
Ученые обнаружили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Группа ученых из школы клинической медицины Кембриджского университета провела исследование на предмет существования взаимосвязи между цветом волос и склонностью к разного рода заболеваниям. По результатам анализов, в ходе которых были проработаны геномы сотен тысяч испытуемых, эксперты смогли судить о наличии определенных зависимостей, объединяющих эти два момента.

Так ученые заявляют, что у обладателей темных волос пубертатный период начинается раньше, чем у светловолосых. При этом раннее половое созревание сопряжено с возникновением ряда проблем со здоровьем: болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Это, в свою очередь, напрямую влияет как на здоровье в целом, так и на продолжительность жизни.

Причиной тому, почему время наступление пубертата и цвет волос связаны, по слова экспертов, является работа гипофиза. Именно выделение гормонов этой железой определяет степень пигментации и период начала полового созревания.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:00

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