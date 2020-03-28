Ученые обнаружили связь между цветом волос и продолжительностью жизни





Группа ученых из школы клинической медицины Кембриджского университета провела исследование на предмет существования взаимосвязи между цветом волос и склонностью к разного рода заболеваниям. По результатам анализов, в ходе которых были проработаны геномы сотен тысяч испытуемых, эксперты смогли судить о наличии определенных зависимостей, объединяющих эти два момента.Так ученые заявляют, что у обладателей темных волос пубертатный период начинается раньше, чем у светловолосых. При этом раннее половое созревание сопряжено с возникновением ряда проблем со здоровьем: болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Это, в свою очередь, напрямую влияет как на здоровье в целом, так и на продолжительность жизни.Причиной тому, почему время наступление пубертата и цвет волос связаны, по слова экспертов, является работа гипофиза. Именно выделение гормонов этой железой определяет степень пигментации и период начала полового созревания.