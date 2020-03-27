«Боязно»: Дима Билан объяснил свое нежелание посещать онлайн-мероприятия

Звезда «Евровидения» Дима Билан и до карантина был активен в соцсетях, а теперь и вовсе отчитывается перед поклонниками обо всех своих передвижениях и проделанной работе. Так вчера певец рассказал фолловерам о визите сестры, опубликовав фото с ней, а сегодня – о трудностях рабочих будней во время карантина.В новой публикации на своей странице в Instagram Билан признался, что в общественных местах не был уже несколько дней, а помимо дома бывал только в «проверенной студии». Сегодня же музыканту пришлось также навестить офис и юридическую контору. Эти визиты, как признался сам певец, его изрядно вымотали, поэтому после них звезда эстрады сразу же отправился домой.Также Дима Билан объяснил фанатам, почему не принимает участие в сборных онлайн-концертах. По словам популярного исполнителя, он в течение последних нескольких лет регулярно подхватывал бронхит, и поэтому звезде «боязно» ходить сейчас даже на такие немноголюдные встречи. Артист признался, что переживает за свое здоровье и поблагодарил поклонников за понимание и принятие его позиции в отношении онлайн-выступлений.