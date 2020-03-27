«Это чушь»: Микробиолог Евгений Плисов назвал фейком сообщения о создании вакцины от коронавируса в Австралии





Про COVID-19 сейчас ходит огромное количество слухов и фейков. Одни источники, к примеру, утверждают, что австралийским ученым якобы удалось найти вакцину от инфекции после того, как они сумели «взломать» ДНК вируса. По словам российского ученого, такие заявления не имеют ничего общего с действительностью., - утверждает Плисов.Что же касается вакцины, то ее появления, уверен микробиолог, следует ожидать не раньше, чем через 6 месяцев, в течение которых специалистам предстоит проводить соответствующие лабораторные тесты., - пояснил эксперт.