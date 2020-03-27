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«Это чушь»: Микробиолог Евгений Плисов назвал фейком сообщения о создании вакцины от коронавируса в Австралии

Появления вакцины от нового вида коронавируса можно ожидать не ранее, чем через шесть месяцев минимум, а вот заниматься «взломом» генома COVID-19 уже бесполезно. Дело в том, что китайские ученые расшифровали его уже давно, утверждает российский микробиолог Евгений Плисов. А вот сообщения о том, что в Австралии уже создали соответствующий медпрепарат, специалист называет «чушью».
«Это чушь»: Микробиолог Евгений Плисов назвал фейком сообщения о создании вакцины от коронавируса в Австралии

Про COVID-19 сейчас ходит огромное количество слухов и фейков. Одни источники, к примеру, утверждают, что австралийским ученым якобы удалось найти вакцину от инфекции после того, как они сумели «взломать» ДНК вируса. По словам российского ученого, такие заявления не имеют ничего общего с действительностью. «Это все чушь! У коронавируса нет никакого ДНК, у него есть лишь РНК. Кроме того, зачем его взламывать, если китайцы расшифровали геном коронавируса и опубликовали его в открытом доступе еще в январе 2020 года», - утверждает Плисов.

Что же касается вакцины, то ее появления, уверен микробиолог, следует ожидать не раньше, чем через 6 месяцев, в течение которых специалистам предстоит проводить соответствующие лабораторные тесты. «Вакцина на данный момент разрабатывается во всем мире, полагаю, рабочие образцы будут готовы через 6 месяцев. Ведь есть масса юридических тонкостей, также нужно проводить клинические испытания», - пояснил эксперт.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:38

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