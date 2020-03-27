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Ксения Георгиади: «Греческие мужчины врали мне, что не женаты»

В программе «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», певица Ксения Георгиади рассказала ведущему Борису Корчевникову о своих отношениях с представителями сильного пола. По словам артистки, греческие мужчины врали ей, что не женаты.

Ксения Георгиади: «Греческие мужчины врали мне, что не женаты»


Из РФ певица уехала в 1992 году и выступала в местных греческих клубах. Местные жители с уважением относились к Ксении Георгиади. Несмотря на то, что она не знала языка, там удалось записать собственный диск. За границей артистка достаточно хорошо зарабатывала и отправляла деньги сыну на родину.

Ксения Георгиади вспомнила о том, как на выступления приходили греческие звезды, чтобы посмотреть, как она работает. Также на певицу часто обращали внимание греческие мужчины. Один из них был очень обходительным и внимательным, в результате у Ксении Георгиади с ним начался роман. Однажды возлюбленный пожаловался, что у него проблемы с бизнесом. Он был собственником кафе и артистка спросила, сколько ему нужно денег. Позже она поняла, что сделала глупость, но долг грек ей все-таки отдал. Вскоре артистка уехала в Россию и вычеркнула его из своей жизни. Через некоторое время экс-возлюбленный объявился и начал обвинять артистку в обмане. Ксения Георгиади заметила, что она ему ничего не должна, так как грек живет уже с другой женщиной.

Спустя год за исполнительницей начал ухаживать еще один гражданин Греции. Он владел собственной плантацией маслин. Но гостья программы «Судьба человека» узнала, что воздыхатель женат, поэтому прекратила с ним общение.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:55

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