Ксения Георгиади: «Греческие мужчины врали мне, что не женаты»

Из РФ певица уехала в 1992 году и выступала в местных греческих клубах. Местные жители с уважением относились к Ксении Георгиади. Несмотря на то, что она не знала языка, там удалось записать собственный диск. За границей артистка достаточно хорошо зарабатывала и отправляла деньги сыну на родину.Ксения Георгиади вспомнила о том, как на выступления приходили греческие звезды, чтобы посмотреть, как она работает. Также на певицу часто обращали внимание греческие мужчины. Один из них был очень обходительным и внимательным, в результате у Ксении Георгиади с ним начался роман. Однажды возлюбленный пожаловался, что у него проблемы с бизнесом. Он был собственником кафе и артистка спросила, сколько ему нужно денег. Позже она поняла, что сделала глупость, но долг грек ей все-таки отдал. Вскоре артистка уехала в Россию и вычеркнула его из своей жизни. Через некоторое время экс-возлюбленный объявился и начал обвинять артистку в обмане. Ксения Георгиади заметила, что она ему ничего не должна, так как грек живет уже с другой женщиной.Спустя год за исполнительницей начал ухаживать еще один гражданин Греции. Он владел собственной плантацией маслин. Но гостья программы «Судьба человека» узнала, что воздыхатель женат, поэтому прекратила с ним общение.