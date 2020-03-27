Дмитрий Шепелев уехал с семьёй в Ярославскую область на время карантина

На данный момент Дмитрий Шепелев решил взять временный отпуск перед началом работы на телеканале Пятница. Это связано с карантином из-за эпидемии коронавируса. Свободное время он решил провести в кругу семьи. Телеведущий не стал далеко уезжать из Москвы и поселился на даче в Ярославской области. С поклонниками он решил поделиться некоторыми моментами своего отдыха. Звезда опубликовал в своём микроблоге несколько фотографий, на которых предстал на фоне замерзшего озера со льдинами в руках. Подписчиков он заверил, что не контактирует с людьми, поскольку их там нет.Позднее ведущий также показал снимок со своими собаками. Он поддержал инициативу врачей и правительства о самоизоляции и пожелал поклонникам меньше контактировать с другими людьми, не поддаваться панике, позаботиться о пожилых особах и заняться тем, что ранее откладывали по разным причинам. Подписчики, в свою очередь, похвалили Шепелева за подобное решение об самоизоляции. «Как говорится: «Нет худа без добра». Есть возможность отдохнуть от суеты, вдохнуть поглубже и посидеть спокойно в кругу близких и любимых», - прокомментировала одна из поклонниц телеведущего.