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Дмитрий Шепелев уехал с семьёй в Ярославскую область на время карантина

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram рассказал, что во время карантина из-за эпидемии коронавируса решил уехать из Москвы в Ярославскую область. Компанию ему составили члены семьи, в том числе и две собаки породы ши-тцу.

На данный момент Дмитрий Шепелев решил взять временный отпуск перед началом работы на телеканале Пятница. Это связано с карантином из-за эпидемии коронавируса. Свободное время он решил провести в кругу семьи. Телеведущий не стал далеко уезжать из Москвы и поселился на даче в Ярославской области. С поклонниками он решил поделиться некоторыми моментами своего отдыха. Звезда опубликовал в своём микроблоге несколько фотографий, на которых предстал на фоне замерзшего озера со льдинами в руках. Подписчиков он заверил, что не контактирует с людьми, поскольку их там нет.

Позднее ведущий также показал снимок со своими собаками. Он поддержал инициативу врачей и правительства о самоизоляции и пожелал поклонникам меньше контактировать с другими людьми, не поддаваться панике, позаботиться о пожилых особах и заняться тем, что ранее откладывали по разным причинам. Подписчики, в свою очередь, похвалили Шепелева за подобное решение об самоизоляции. «Как говорится: «Нет худа без добра». Есть возможность отдохнуть от суеты, вдохнуть поглубже и посидеть спокойно в кругу близких и любимых», - прокомментировала одна из поклонниц телеведущего.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:05

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