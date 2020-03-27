Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip не стал популярным в России





Во многом низкие продажи гаджета можно объяснить его ценой, которая составляет 120 тысяч рублей. Впрочем, провальные продажи новинки не отразились на общих показателях бренда, поэтому Samsung остается вторым производителем смартфонов по объемам продаж в России с долей рынка на уровне 21%. Самым же продаваемым устройством бренда в отчетный период оказался Galaxy A10, который разошелся тиражом в 73 000 экземпляров.Примечательно, что в самой компании называют показатели продаж Samsung Galaxy Z Flip полностью отвечающими ожиданиям производителя. Сообщается, что интерес к этому устройству во всем мире остается на столь же высоком уровне, как и в 2019 году, более того, первая партия была распродана всего за пару дней. Не исключено, что во время кризиса многие покупатели решили повременить со столь дорогой покупкой, похожего мнения, к примеру, придерживаются представители крупных торговых сетей.