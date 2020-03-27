Ксения Георгиади: «Супруг Павел Павлов сам подал на развод»

Семья распалась через шесть месяцев после рождения ребенка. Ксения Георгиади вспомнила, как возлюбленный все бросал ради нее и приезжал в Ярославль. Для исполнительницы это были самые счастливые годы. Павлу Павлову нравилось то, что она застенчивая девушка, а певица влюбилась в своего избранника «по уши». Пианист был очень талантлив и артистка просто утонула в чувствах к нему. Как рассказала Ксения Георгиади, свадебное торжество было бедным, так как в те времена они еле выживали. Стол накрыли у подруги будущей знаменитости.Артистка призналась ведущему «Судьбы человека», что было обидно из-за решения супруга развестись. Пианист уговаривал Ксению Георгиади бросить работы и убеждал в том, что она может быть отлично домохозяйкой. Но певица не могла жить без своего призвания и по мере того, как она становилась популярной, их семейные отношения рушились. Павел Павлов не хотел, чтобы его жена была известной, ревновал ее даже к зрителям в зале. Поэтому пианист подал на развод, чтобы посмотреть, как Ксения Георгиади будет жить без него.