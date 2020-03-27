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Ксения Георгиади: «Супруг Павел Павлов сам подал на развод»

Во время съемок программы «Судьба человека» Ксения Георгиади рассказала Борису Корчевникову, что ее муж Павел Павлов сам подал на развод. Пианист не смог смириться с тем, что певица стала популярной.

Ксения Георгиади: «Супруг Павел Павлов сам подал на развод»


Семья распалась через шесть месяцев после рождения ребенка. Ксения Георгиади вспомнила, как возлюбленный все бросал ради нее и приезжал в Ярославль. Для исполнительницы это были самые счастливые годы. Павлу Павлову нравилось то, что она застенчивая девушка, а певица влюбилась в своего избранника «по уши». Пианист был очень талантлив и артистка просто утонула в чувствах к нему. Как рассказала Ксения Георгиади, свадебное торжество было бедным, так как в те времена они еле выживали. Стол накрыли у подруги будущей знаменитости.

Артистка призналась ведущему «Судьбы человека», что было обидно из-за решения супруга развестись. Пианист уговаривал Ксению Георгиади бросить работы и убеждал в том, что она может быть отлично домохозяйкой. Но певица не могла жить без своего призвания и по мере того, как она становилась популярной, их семейные отношения рушились. Павел Павлов не хотел, чтобы его жена была известной, ревновал ее даже к зрителям в зале. Поэтому пианист подал на развод, чтобы посмотреть, как Ксения Георгиади будет жить без него.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:34

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