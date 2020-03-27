АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе телеведущей

Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе российской телеведущей. По ее словам, избранник эксперта программы «Давай поженимся» не олигарх и не молодой мужчина.
«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе телеведущей

Как известно, телесваха встречается с бизнесменом, но свои отношения комментировать отказывается. О новом избраннике Розы Сябитовой рассказала ее знакомая, по словам которой, мужчина «не олигарх, не молодой, но на вид может чуть младше нее». Также женщина сообщила, что пара специально не афиширует свои отношения, так как популярность им совсем не нужна. К телеведущей популярного романтического шоу постоянно приковано повышенное внимание поклонников, потому она не хочет, чтобы от назойливости со стороны СМИ и фанатов также страдал ее возлюбленный.

58-летняя Роза Сябитова в 2008 году получила приглашение стать одной из ведущих в телепередаче «Давай поженимся», выходящей на «Первом канале», в амплуа профессиональной свахи – где работает по настоящее время. Эксперт также известна и по другим романтическим шоу, как «Ищу любовь» и «Знакомство с родителями», однако свои личные отношения создатель и владелица агентства знакомств предпочитает хранить в секрете. После второго брака, который закончился в 2011 году, она заявила, что «никогда и никого» не будет посвящать в личные дела.

Не так давно телеведущую подозревали в романе с другим бизнесменом, но как выяснилось позже, построить семью паре не удалось, а мужчина женился на другой молодой девушке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе…
Россиянам разъяснили условия объявленной президентом нерабочей…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко попрощалась с прежним домом серией трогательных…
Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению…
Гарри Галкину удалось вывести «формулу…
Российские туристы порекомендовали соотечественникам "надевать трусы" во время работы в домашних…
Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру…
Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри…
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва…
Писатель Борис Акунин заявил, что заразился…
«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии…
Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех…
Яна Рудковская рассказала об отношениях приёмного сына Андрея с его биологической…
Энтони Хопкинс рассказал, от какого его хобби не в восторге кот…
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со…
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить…
Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от…
Ученые для обнаружения поддельного виски предложили использовать алкогольную…
Группа «Мумий Тролль» проводит концерты для поклонников в режиме…
Фильм «Джентльмены» стал самой кассовой картиной Гая Ричи в…
Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с…
Fender подарит новым пользователям бесплатные уроки игры на гитаре из-за…
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного COVID-19…
Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась своими впечатлениями о шоу…
Глава ФЗНЦ призвал все страны разорвать дипломатические отношения с ПНС…
Появилось первое фото контроллера будущего шлема дополненной реальности от…
Андрей Разин отозвал иск против Льва Лещенко, узнав о госпитализации…
Новый смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов…
Просмотреть все новости