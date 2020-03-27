«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе телеведущей

Как известно, телесваха встречается с бизнесменом, но свои отношения комментировать отказывается. О новом избраннике Розы Сябитовой рассказала ее знакомая, по словам которой, мужчина «не олигарх, не молодой, но на вид может чуть младше нее». Также женщина сообщила, что пара специально не афиширует свои отношения, так как популярность им совсем не нужна. К телеведущей популярного романтического шоу постоянно приковано повышенное внимание поклонников, потому она не хочет, чтобы от назойливости со стороны СМИ и фанатов также страдал ее возлюбленный.58-летняя Роза Сябитова в 2008 году получила приглашение стать одной из ведущих в телепередаче «Давай поженимся», выходящей на «Первом канале», в амплуа профессиональной свахи – где работает по настоящее время. Эксперт также известна и по другим романтическим шоу, как «Ищу любовь» и «Знакомство с родителями», однако свои личные отношения создатель и владелица агентства знакомств предпочитает хранить в секрете. После второго брака, который закончился в 2011 году, она заявила, что «никогда и никого» не будет посвящать в личные дела.Не так давно телеведущую подозревали в романе с другим бизнесменом, но как выяснилось позже, построить семью паре не удалось, а мужчина женился на другой молодой девушке.