Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению лёгких
Во время распространения вирусной инфекции диетологи рекомендуют пить очень много жидкости. Это может быть чистая вода либо другие полезные напитки. Среди последних следует обратить внимание на чай с куркумой, который защищает человека от поражения легких.
Диетологи рекомендуют систематически пить чай на основе куркумы. Куркумин, входящий в состав специи, способствует защите от большого количества болезней органов дыхания. К примеру, от хронического обструктивного заболевания легких, острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и возникновения злокачественных новообразований.
Также учёные провели исследование и выяснили, что куркума эффективно справляется с последствиями химиотерапии и облучения для органа дыхательной системы. Недавно специалисты рассказали, что блюда и напитки, в состав которых входит куркума, способствуют профилактике рака прямой кишки и помогают во время терапии жирового заболевания печени. Японские медики поделились результатами исследования, благодаря которому удалось выяснить, что куркума сохраняет мозг в здоровом состоянии и помогает отсрочить наступление деменции. Об этом сообщает Food.news.
Диетологи рекомендуют систематически пить чай на основе куркумы. Куркумин, входящий в состав специи, способствует защите от большого количества болезней органов дыхания. К примеру, от хронического обструктивного заболевания легких, острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и возникновения злокачественных новообразований.
Также учёные провели исследование и выяснили, что куркума эффективно справляется с последствиями химиотерапии и облучения для органа дыхательной системы. Недавно специалисты рассказали, что блюда и напитки, в состав которых входит куркума, способствуют профилактике рака прямой кишки и помогают во время терапии жирового заболевания печени. Японские медики поделились результатами исследования, благодаря которому удалось выяснить, что куркума сохраняет мозг в здоровом состоянии и помогает отсрочить наступление деменции. Об этом сообщает Food.news.