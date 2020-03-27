Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению лёгких





Диетологи рекомендуют систематически пить чай на основе куркумы. Куркумин, входящий в состав специи, способствует защите от большого количества болезней органов дыхания. К примеру, от хронического обструктивного заболевания легких, острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и возникновения злокачественных новообразований.Также учёные провели исследование и выяснили, что куркума эффективно справляется с последствиями химиотерапии и облучения для органа дыхательной системы. Недавно специалисты рассказали, что блюда и напитки, в состав которых входит куркума, способствуют профилактике рака прямой кишки и помогают во время терапии жирового заболевания печени. Японские медики поделились результатами исследования, благодаря которому удалось выяснить, что куркума сохраняет мозг в здоровом состоянии и помогает отсрочить наступление деменции. Об этом сообщает Food.news.