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Сергей Соседов: "Лев Лещенко выглядел бодрым во время съёмки программы "Привет, Андрей"

Журналист Сергей Соседов после объявления об обнаружении коронавируса у знаменитого певца Льва Лещенко решил рассказать, как проходили их совместные съёмки на программе "Привет, Андрей". Он отметил, что на съёмочной площадке артист выглядел бодрым.

Сергей Соседов отметил, что у Льва Лещенко не было выявлено симптомов заболевания во время записи программы «Привет, Андрей». Журналист отмечает, во время совместных съёмок у Малахова исполнитель делился своими впечатлениями о путешествиях. Однако он в скором времени покинул студию и никто даже не успел с ним пообщаться вне эфира. Соседов утверждает, съемка продолжалась в течение 2,5 часов, певец появился в студии одним из последних.

Он также добавил, Андрей Малахов является человеком, который ближе всех сидел к Льву Лещенко. «Я не пожимал руку Льву Лещенко. Он находился от меня далеко. Есть большая вероятность, что Андрей Малахов мог попасть в радиус распространения вируса!» — отметил Соседов. Он надеется, что никто из знаменитостей и гостей, присутствующих на съемках, не будет заражен коронавирусом. «Нельзя отменить жизнь!» — подытожил журналист.

Напомним, 19 марта Лев Лещенко стал гостем программы «Привет, Андрей». В студии присутствовало очень много знаменитостей. Лариса Рубальская, принимающая участие в передаче, заявила, что также прошла тест. На данный момент Лещенко пребывает в реанимации в Коммунарке, он проходит проверку на коронавирус.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:20

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