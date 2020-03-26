Сергей Соседов: "Лев Лещенко выглядел бодрым во время съёмки программы "Привет, Андрей"





Сергей Соседов отметил, что у Льва Лещенко не было выявлено симптомов заболевания во время записи программы «Привет, Андрей». Журналист отмечает, во время совместных съёмок у Малахова исполнитель делился своими впечатлениями о путешествиях. Однако он в скором времени покинул студию и никто даже не успел с ним пообщаться вне эфира. Соседов утверждает, съемка продолжалась в течение 2,5 часов, певец появился в студии одним из последних.Он также добавил, Андрей Малахов является человеком, который ближе всех сидел к Льву Лещенко.— отметил Соседов. Он надеется, что никто из знаменитостей и гостей, присутствующих на съемках, не будет заражен коронавирусом.— подытожил журналист.Напомним, 19 марта Лев Лещенко стал гостем программы «Привет, Андрей». В студии присутствовало очень много знаменитостей. Лариса Рубальская, принимающая участие в передаче, заявила, что также прошла тест. На данный момент Лещенко пребывает в реанимации в Коммунарке, он проходит проверку на коронавирус.