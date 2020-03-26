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Сыну Анджелины Джоли пришлось вернуться в США из Южной Кореи

18-летний Мэддокс Джоли-Питт отправился на обучение в Южную Корею лишь в начале 2020 года, но теперь ему пришлось вернуться в США. Сын Анджелины Джоли воссоединился со своей знаменитой мамой после полета на чартерном рейсе.

Сын Анджелины Джоли, Мэддокс, преждевременно вернулся домой после учебы в университете Йонсей в Сеуле после того, как его семестр отменили из-за пандемии нового коронавируса. 18-летний студент колледжа использует время простоя, чтобы сосредоточиться на изучении корейского и русского языков, оставаясь дома со своей матерью и пятью младшими братьями и сестрами. Известно, что подростку пришлось улететь из страны вместе с другими американцами, которых эвакуировали из Южной Кореи чартерным рейсом.

Анджелина Джоли продолжает заниматься благотворительной деятельностью, несмотря на вспышку инфекции. Лауреат премии «Оскар» пожертвовала 1 миллион долларов организации No Kid Hungry, а также стала спонсором нескольких школ в Афганистане, Камбодже, Кении и Намибии. Направленные средства помогут местным учителям продолжать преподавание и обучение в условиях пандемии. Кроме прочего, семья актрисы тоже столкнулась с проблемами со здоровьем: днями ранее её дочери Захария и Шайло обратились за помощью к медикам, но теперь они находятся дома.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:45

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