Названы лучшие игры для Xbox One с поддержкой клавиатуры и мыши в 2020 году

Впервые популярная игровая консоль от компании Microsoft получила поддержку клавиатуры и мыши еще в 2018 году, однако на тот момент в продаже было лишь несколько игровых релизов, которые поддерживали манипуляции с соответствующей периферией. Тогда же в компании отмечали, что такая возможность будет интересной для пользователей Xbox One, которые привыкли к персональным компьютерам, однако перешли на консоли из-за их высокой производительности и удобства.Позднее поддержка клавиатуры с мышью появилась в Xbox One S и Х, что заставило разработчиков игр постепенно ориентироваться на эти возможности, предлагая игрокам соответствующие проекты. Теперь список тайтлов с поддержкой таких устройств намного шире, более того, эксперты даже назвали лучшие из них. Рейтинг выглядит следующим образом: ATLAS, Bomber Crew, Call of Duty: Modern Warfare, Minecraft, Metro Exodus и The Sims 4. Warhammer: Vermintide 2 и War Thunder.Примечательно, что Xbox One всех версий поддерживает только проводные периферийные устройства, а вот под работу с беспроводными устройствами по протоколу Bluetooth консоли корпорации Microosoft до сих пор "не заточены".