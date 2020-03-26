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Названы лучшие игры для Xbox One с поддержкой клавиатуры и мыши в 2020 году

Эксперты игровой индустрии назвали лучшие игры для консоли Xbox One с поддержкой таких периферийных устройств, как клавиатура и мышь, в 2020 году. Как оказалось, лидерство в этом рейтинге принадлежит проекту под названием ATLAS.
Названы лучшие игры для Xbox One с поддержкой клавиатуры и мыши в 2020 году

Впервые популярная игровая консоль от компании Microsoft получила поддержку клавиатуры и мыши еще в 2018 году, однако на тот момент в продаже было лишь несколько игровых релизов, которые поддерживали манипуляции с соответствующей периферией. Тогда же в компании отмечали, что такая возможность будет интересной для пользователей Xbox One, которые привыкли к персональным компьютерам, однако перешли на консоли из-за их высокой производительности и удобства.

Позднее поддержка клавиатуры с мышью появилась в Xbox One S и Х, что заставило разработчиков игр постепенно ориентироваться на эти возможности, предлагая игрокам соответствующие проекты. Теперь список тайтлов с поддержкой таких устройств намного шире, более того, эксперты даже назвали лучшие из них. Рейтинг выглядит следующим образом: ATLAS, Bomber Crew, Call of Duty: Modern Warfare, Minecraft, Metro Exodus и The Sims 4. Warhammer: Vermintide 2 и War Thunder.

Примечательно, что Xbox One всех версий поддерживает только проводные периферийные устройства, а вот под работу с беспроводными устройствами по протоколу Bluetooth консоли корпорации Microosoft до сих пор "не заточены".

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:39

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