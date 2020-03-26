Китайскую базу данных по COVID-19 скачали уже свыше 4 миллионов раз





Вспышка вируса COVID-19, которая сумела довольно быстро перерасти в мировую пандемию, поставила человечество перед серьезным вызовом, ответ на который потребует совместных усилий от всего технологического и научного сообщества, а также мудрости со стороны населения планеты в целом.С таким заявлением ранее выступил заместитель главы китайского министерства технологий и науки Сюй Наньпин. Чиновник также отметил, что достижения Поднебесной в этом смысле должны стать достоянием человечества, поэтому страна готова делиться всеми доступными ей данными и ценной информацией, а также фундаментальными подходами к сдерживанию распространения инфекции.По словам замминистра КНР, государство делится полными данными о секвенировании генома COVID-19, которые власти страны обнародовали еще в январе 2020 года, предоставив всему миру базовую информацию о новом типе вируса. Это позволяет существенно ускорить процесс создания вакцины от коронавируса.