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Китайскую базу данных по COVID-19 скачали уже свыше 4 миллионов раз

База данных по новому типу коронавирусной инфекции в Китае была скачана уже 4,4 миллиона раз, что позволило пользователям из 152 стран мира получить доступ к ценным сведениям об этом заболевании. Такие данные приводит китайское информагентство «Синьхуа».
Китайскую базу данных по COVID-19 скачали уже свыше 4 миллионов раз

Вспышка вируса COVID-19, которая сумела довольно быстро перерасти в мировую пандемию, поставила человечество перед серьезным вызовом, ответ на который потребует совместных усилий от всего технологического и научного сообщества, а также мудрости со стороны населения планеты в целом.

С таким заявлением ранее выступил заместитель главы китайского министерства технологий и науки Сюй Наньпин. Чиновник также отметил, что достижения Поднебесной в этом смысле должны стать достоянием человечества, поэтому страна готова делиться всеми доступными ей данными и ценной информацией, а также фундаментальными подходами к сдерживанию распространения инфекции.

По словам замминистра КНР, государство делится полными данными о секвенировании генома COVID-19, которые власти страны обнародовали еще в январе 2020 года, предоставив всему миру базовую информацию о новом типе вируса. Это позволяет существенно ускорить процесс создания вакцины от коронавируса.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:03

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