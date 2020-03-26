Рита Дакота о карантине: "У меня есть возможность содержать семью, помогать близким и перечислять деньги на благотворительность"
Рита Дакота разместила фото с металлической маской на лице, украшенной стразами. Певица рассказала, что фотосессия проходила несколько месяцев назад и никто не знал, что она окажется актуальной. Также знаменитость высказалась о коронавирусе отметив, что до последнего игнорировала и всячески делала вид, что ничего этого в ее реальности нет. Но несколько дней назад Рита Дакота передумала, поскольку ее друг подхватил опасный вирус. Этот человек должен был присутствовать на дне рождения певицы, но она в последний момент передумала его приглашать.
Рита Дакота отметила, что карантин особо не повлиял на ее жизнь. Но вот многие ее друзья оказались в трудном положении, поскольку им пришлось закрыть собственный бизнес. При этом исполнительница отметила, что такое положение дел - это не худшее, что может произойти. Самое главное, чтобы все оставались в безопасности и были здоровы.
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❌ДОСТАЛИ ПОСТЫ ПРО 🦠КОРОНОВИРУС 😭😖 ⠀ (Мы делали эту съемку несколько месяцев назад совсем к другим событиям, к дико творческим и супер музыкальным. Которые теперь отменились.. Кто ж знал, что она окажется так актуальна..) ⠀ Я не думала, что пост с таким заголовком вообще может появиться в моей ленте. Я до последнего игнорировала, позитивничала и всячески делала вид, что ничего этого в моей реальности нет.. ⠀ Я передумала позавчера, когда моего друга с короновирусом увезли в Коммунарку в состоянии средней тяжести. А вместе с ним ещё и пожилого члена его семьи. Сейчас он в реанимации.. Понимаете, когда дело перестаёт быть делом из телека, а касается уже твоего окружения - вот тут и приходит осознание даже к таким «истеричным позитивчикам и пофигистам», как я. ⠀ К слову, друга этого со всей его семьей я должна была встречать на своём юбилее и в самый последний момент вычеркнула из списка 15 человек - передумала делать грандиозную пати, позвав лишь самых-самых близких в небольшом количестве. Понимаете, да? Понимаете?.. ⠀ Я не ною про десятки отменённых концертов и рекламы. Я хорошо живу, у меня есть сбережения, я получаю авторские за сотни написанных песен для себя и для кучи артистов от Лободы до Ани Лорак, даже в кризис мне прилетает реклама какого-нибудь онлайн сервиса. У меня есть возможность содержать свою семью, помогать близким и перечислять деньги на благотворительность. ⠀ А вот десятки моих друзей в прямом смысле седеют. Сегодня моя подруга Луиза сказала, что ее стоматологическую клинику закрывают до конца апреля. А огрооооомную сумму за аренду платить все равно надо. Так же случилось и с моей подругой Олей и ее спортзалом. С другом Сашей и его закрытой (вероятнее всего, навсегда) кондитерской. Написала наша врач из детской клиники Династия и сказала, что они закрываются насовсем. Это была самая лучшая частная маленькая клиника из всех, что я только смогла найти за 2,5 года Мии. Мне до слез жаль этот красивый честный бизнес моих друзей. Но и это херня... (Продолжение в карусели 👉👉👉)