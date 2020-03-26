Рита Дакота о карантине: "У меня есть возможность содержать семью, помогать близким и перечислять деньги на благотворительность"

Рита Дакота разместила фото с металлической маской на лице, украшенной стразами. Певица рассказала, что фотосессия проходила несколько месяцев назад и никто не знал, что она окажется актуальной. Также знаменитость высказалась о коронавирусе отметив, что до последнего игнорировала и всячески делала вид, что ничего этого в ее реальности нет. Но несколько дней назад Рита Дакота передумала, поскольку ее друг подхватил опасный вирус. Этот человек должен был присутствовать на дне рождения певицы, но она в последний момент передумала его приглашать.Рита Дакота отметила, что карантин особо не повлиял на ее жизнь. Но вот многие ее друзья оказались в трудном положении, поскольку им пришлось закрыть собственный бизнес. При этом исполнительница отметила, что такое положение дел - это не худшее, что может произойти. Самое главное, чтобы все оставались в безопасности и были здоровы.