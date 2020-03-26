Том Холланд начал разводить кур из-за дефицита яиц





Том Холланд рассказал в соцсети Instagram, что приобрел трех живых цыплят для получения яиц, поскольку супермаркеты остались пустыми из-за вспышки коронавируса. Звезда кинофраншизы «Человек-паук» объяснил свое новое хобби неопределенными временами и дефицитом. Кроме того, актер поделился именами своих питомцев: Хищник, Рейнджер и Каштан. По словам Холланда, ему пришлось самоизолироваться у себя дома в Великобритании из-за плохого самочувствия.Хотя в настоящее время введены ограничения на количество продуктов, которые могут купить британцы, в течение нескольких прошедших недель местные жители закупали большие партии яиц, макаронных изделий, рулонов туалетной бумаги и консервов. Поэтому Том Холланд нашел способ обойти эту дилемму, начав разводить цыплят в своем огороде. Исполнитель роли Питера Паркера также пообещал быть на «связи с подписчиками в Instagram» во время карантина, потому что «ему больше нечего делать».