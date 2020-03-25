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У звезды «Дом-2» Майи Донцовой округлился живот

Участницу скандального проекта «Дом-2» Майю Донцову заподозрили в беременности. Так, ее супруг Леша Купин разместил в Сети видео, где отчетливо видно, что у девушки округлился живот. Фанаты пары на данный момент находятся просто в недоумении.

У звезды «Дом-2» Майи Донцовой округлился живот

Леша Купин, Илья Подобрей и Майя Донцова сняли совместное видео, где они танцуют. Однако пользователи Сети обратили свое пристальное внимание не на то, как двигаются молодые люди, а на живот девушки. Многие начали писать в комментариях, что, скорее всего, Донцова уже в положении.

Леша не стал никак комментировать вопросы, которые задают фолловеры. Хотя, до этого пара проходила курс лечения в клинике и говорила о том, что они уже готовы к рождению сына или дочери.


Стоит отметить, ранее Майя сообщала, что если она и будет беременна, то не скажет об этом, как минимум до 4-го месяца. К слову, ранее во время конкурса «Человек года» Донцовой уже приписывали беременность, но тогда, она оказалась лишь выдумкой фолловеров. Сейчас же звезда «Дом-2» Майя Донцова ничего не говорит по поводу своего возможного положения, поэтому, правда ли она находится в ожидании малыша, покажет время.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:44

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