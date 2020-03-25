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Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в океан

Звезда скандального проекта «Дом-2» Женя Ромашов принял окончательное решение, которое касается Юлии Белой. Так, молодой человек передумал на ней жениться. По его словам, якобы Юлия изменилась очень сильно, причем не в лучшую сторону, поэтому он выкинул обручальные кольца в океан.

Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в океан

Юлия Белая и Женя Ромашов провели вместе целый день на яхте. Более того, Леша Купин пытался приложить максимум усилий, чтобы примирить влюбленных ранее друг в друга Женю и Юлию. Однако все его попытки оказались тщетны. Тогда, Леша предложил Жене сделать выбор и, взяв кольца, отправиться в посольство Российской Федерации, если он все еще намерен жениться на Белой, в противном случае выбросить драгоценности за борт.

Ромашов выбрал второй вариант. Также он отметил, что ему не хватает старой Юлии Белой, которая заботилась о нем и не позволяла себе оскорблений в его адрес. Кроме того, он отметил лучше «похороны», чем такая «свадьба».


После Купин поспешил уточнить, а в каком статусе они будут покидать остров. Экс-влюбленные ответили буквально в один голос, что теперь они «одиночки». Так, они в очередной раз подчеркнули, что между ними все кончено.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:59

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