Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в океан





Юлия Белая и Женя Ромашов провели вместе целый день на яхте. Более того, Леша Купин пытался приложить максимум усилий, чтобы примирить влюбленных ранее друг в друга Женю и Юлию. Однако все его попытки оказались тщетны. Тогда, Леша предложил Жене сделать выбор и, взяв кольца, отправиться в посольство Российской Федерации, если он все еще намерен жениться на Белой, в противном случае выбросить драгоценности за борт.Ромашов выбрал второй вариант. Также он отметил, что ему не хватает старой Юлии Белой, которая заботилась о нем и не позволяла себе оскорблений в его адрес. Кроме того, он отметил лучше «похороны», чем такая «свадьба».После Купин поспешил уточнить, а в каком статусе они будут покидать остров. Экс-влюбленные ответили буквально в один голос, что теперь они «одиночки». Так, они в очередной раз подчеркнули, что между ними все кончено.