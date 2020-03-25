Компания Rouyu Technology презентовала новый складной смартфон FlexPai 2





FlexPai 2 стал вторым гибким смартфоном компании. Его предшественник, FlexPai, хоть и стал первым в мире девайсом с подобной конструкцией, особой популярности у пользователей не заслужил. Однако это не стало для руководства Rouyu Technology поводом сменить сферу деятельности и уйти от разработок нестандартных мобильных устройств.Разработчики сделали ряд выводов после того, как их первый смартфон не стал топовым, и решили сделать вторую модель более «сильной» по характеристикам. Так FlexPai получил гибкий дисплей Cicada Wing третьего поколения, что дало его экрану на 50% больше яркости, а также возможность работать с одинаковой эффективностью под углом от 0 до 180 градусов.Кроме того, новинка может похвастаться флагманской мобильной системой на кристалле Snapdragon 865 с функцией 5G, ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0. Основная камера устройства оснащена четырьмя датчиками движения, а также устройство имеет встроенные стереодинамики.Дизайн FlexPai 2 достаточно лаконичен и несколько «угловат», однако все это с лихвой окупается возможностями складного смартфона. Однако даже учитывая диагональ устройства в разложенном виде, не стоит рассчитывать, что на нем можно будет смотреть фильмы так же, как на планшете. При имеющейся диагонали в 7,8 дюйма и соотношении сторон 4:3, просмотр видео на 21:9 будет возможен лишь на 6,78-дюймовом экране.