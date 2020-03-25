«Не каркай, а не то умным будешь»: Ученые сравнили интеллект ворон и приматов





В рамках научной работы группа исследователей подготовила уникальный эксперимент: в емкость, на половину наполненную водой, ученые поместили угощение и для того, чтобы его достать, вороне нужно было сориентироваться в ситуации и поднять уровень жидкости, путем погружения камней в сосуд. Во время испытания птицы решали непростую задачу буквально за несколько секунд, к тому же процентное соотношений успешных исходов были приближенно к максимуму, потому версия совпадения исключена. Более того, пернатые осознано выбирали импровизированный груз более крупного размера из всех, что были расположены на столе.Высокие интеллектуальные способности подтвердили и российские биологи из центра генетики и физиологии поведения МГУ. После проведения продолжительного мониторинга за пернатыми, ученым удалось зафиксировать возможности птиц к определению цвета, количества и группировки объектов по категориям таких, как съедобное-несъедобное, безопасное-опасное или чужое-свое.Примечательно также то, что у ворон развито абстрактное мышление и при минимальном физическом размере головного мозга, он способен обрабатывать огромный объем информации, приспосабливаться к новым обстоятельствам, решать логические задачи и ежедневно обучаться новому, как на собственном опыте «проб и ошибок», так и на примере других существ.