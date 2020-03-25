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«Не каркай, а не то умным будешь»: Ученые сравнили интеллект ворон и приматов

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии и Кембриджа в Великобритании провели научный эксперимент с целью подтвердить или опровергнуть высокий интеллект ворон. Как выяснилось, пернатые не глупее приматов и кроме основных умственных способностей они обладают абстрактным мышлением.
«Не каркай, а не то умным будешь»: Ученые сравнили интеллект ворон и приматов

В рамках научной работы группа исследователей подготовила уникальный эксперимент: в емкость, на половину наполненную водой, ученые поместили угощение и для того, чтобы его достать, вороне нужно было сориентироваться в ситуации и поднять уровень жидкости, путем погружения камней в сосуд. Во время испытания птицы решали непростую задачу буквально за несколько секунд, к тому же процентное соотношений успешных исходов были приближенно к максимуму, потому версия совпадения исключена. Более того, пернатые осознано выбирали импровизированный груз более крупного размера из всех, что были расположены на столе.

Высокие интеллектуальные способности подтвердили и российские биологи из центра генетики и физиологии поведения МГУ. После проведения продолжительного мониторинга за пернатыми, ученым удалось зафиксировать возможности птиц к определению цвета, количества и группировки объектов по категориям таких, как съедобное-несъедобное, безопасное-опасное или чужое-свое.

Примечательно также то, что у ворон развито абстрактное мышление и при минимальном физическом размере головного мозга, он способен обрабатывать огромный объем информации, приспосабливаться к новым обстоятельствам, решать логические задачи и ежедневно обучаться новому, как на собственном опыте «проб и ошибок», так и на примере других существ.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:46

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