Украина с 27 марта прекратит любые пассажирские перевозки через границы страны
По словам Дениса Шмыгаля, украинского премьер-министра, с 27 марта Украина из-за вспышки коронавируса прекратит все пассажирские перевозки через границы государства. Это решение было принято сегодня, 25 марта, в ходе проведения заседания кабмина.
На Украине на всей территории введен режим ЧС сроком до 24 апреля. Правительство решило продлить карантин, который изначально был объявлен до 3 апреля, а также ужесточить меры в связи с распространением коронавируса. Денис Шмыгаль отметил, что до конца пятницы должно быть остановлено пассажирское движение через украинскую границу. Как заявил политик, большинство случаев заражения опасным COVID-19 в стране зафиксировано у граждан, которые прибыли из-за границы.
На данный момент Минздрав Украины официально зарегистрировал 113 случаев коронавирусной инфекции, из которых 4 случая летальные.
Ранее стало известно о том, что ученые из Сингапура разработали экспресс-тесты, которые позволят спустя пять минут диагностировать наличие у пациента коронавируса. Разработка уже прошла первые испытания на больных в государственной больнице.
На Украине на всей территории введен режим ЧС сроком до 24 апреля. Правительство решило продлить карантин, который изначально был объявлен до 3 апреля, а также ужесточить меры в связи с распространением коронавируса. Денис Шмыгаль отметил, что до конца пятницы должно быть остановлено пассажирское движение через украинскую границу. Как заявил политик, большинство случаев заражения опасным COVID-19 в стране зафиксировано у граждан, которые прибыли из-за границы.
На данный момент Минздрав Украины официально зарегистрировал 113 случаев коронавирусной инфекции, из которых 4 случая летальные.
Ранее стало известно о том, что ученые из Сингапура разработали экспресс-тесты, которые позволят спустя пять минут диагностировать наличие у пациента коронавируса. Разработка уже прошла первые испытания на больных в государственной больнице.