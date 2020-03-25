Тульский завод "Октава" в 2019 году увеличил выручку в 1,5 раза и планирует выход еще на 26 стран





«Октава» является составляющей государственной корпорации «Ростех». Согласно сообщению, обнародованному пресс-службой тульского предприятия, компания сумела выполнить намеченные планы по расширению географии экспорта, в течение двух лет запустила семь новых продуктов, а также вышла на рынок биометрии. В предыдущем году рост экспорта наблюдался в абсолютных показателях до 34 937 000 рублей с прежних 22 525 000. На сегодняшний день завод экспортирует свою продукцию в следующие страны: Греция, Германия, США, Китай, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Австрия, Италия. В дальнейших планах производителя – поставлять товары ещё на 26 экспортных рынков. Компанией уже заключаются контракты с представителями Великобритании, Норвегии, Турции, Канады, Боливии, Вьетнама, Мексики, Японии, ОАЭ.По итогам минувшего года общая выручка «Октавы» достигла отметки в 272 000 000 рублей, из которых 228 611 000 рублей – это доход от основной реализации, на 61,5 % превысившей показатели позапрошлого года. По сравнению с 2018 годом выручка от продажи гражданской продукции увеличилась на 87 %, а доля её в общей прибыли от реализации товара достигла 64 %, что в абсолютных показателях составляет 146 264 000 рублей.Как отмечается в сообщении пресс-службы, реализуя свою стратегию развития, тульский завод продолжает разрабатывать и выпускать в серийное производство новые продукты. Речь идёт о вокальном микрофоне МК-119 и премиальных моделях устройства МК-115, МКЛ-112, МК-117. Что касается объёма поставок в 2019 году МКЭ-215, он превысил отметку в 49 000 000 рублей.Благодаря своей стратегии развития, принятой в минувшем году, «Октава» сможет усилить позиции в классе студийных микрофонов, разработать и развить производство слуховых аппаратов, укрепить положение в broadcast-сегменте, а также выйти в сегмент концертной сценической деятельности. Самыми перспективными сегментами считаются микрофонная техника и гарнитура.