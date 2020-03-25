АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

В России за неделю снизились цены на овощи

На минувшей неделе цены на овощи в России немного снизились. Такие данные приводятся в публикации пресс-службы Министерства сельского хозяйства страны.
В России за неделю снизились цены на овощи

По данным ведомства, средний ценник от российских производителей на картофель, по состоянию на 23 марта, составил 10 рублей 49 копеек за килограмм без учета НДС, что говорит о 0,2-процентном снижении цены в сравнении с показателями предыдущей недели. Намного заметней снизилась цена моркови (4,6% до 13 рублей 52 копеек), огурцов (6,7% до 93 рублей 88 копеек). А вот томаты подешевели незначительно – 0,5-процентное снижение цены довело стоимость этой культуры до 143 рублей 36 копеек за килограмм.

Кроме того, как сообщает Минсельхоз России, в марте 2020 года урожай тепличных огурцов в стране составит 142 000 тонн, что на 42% выше показателей того же месяца 2019 года. Кроме всего прочего, на 17,7% выросли продовольственные запасы томатов, достигнув отметки в 52 500 тонн. Более чем на 39% выросли и объемы запасов разнообразных зерновых культур – сейчас их в стране насчитывается примерно 3 900 тонн.

Примечательно, что в нынешнем году в ведомстве прогнозируют рекордный рост производства овощей, выращенных в тепличных условиях. По итогам сезона, отмечают в Минсельхозе, показатели могут достичь 1 250 000 тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на…
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое…
"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не…
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом…
Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий…
В Новосибирске создали алгоритм автоматического перевода старых…
Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей новой роли в фильме…
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году…
«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из…
Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за…
В Сети рассказали о 5 вещах, которым Сара Джессика Паркер научила…
У принца Чарльза диагностировали…
Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно…
В России за неделю снизились цены на…
Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57…
Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в…
"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время…
В Новочебоксарске наркоторговец пытался сжечь почти 10 килограмм…
"Это верх цинизма": Яна Рудковская обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных…
Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК…
Кроссовер Changan CS75 FL поступит в продажу в…
Новый кроссовер Nissan получил название…
"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым…
Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за поездки по инфекционным больницам ради съемок "Док…
Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения…
Просмотреть все новости