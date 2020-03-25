В России за неделю снизились цены на овощи





По данным ведомства, средний ценник от российских производителей на картофель, по состоянию на 23 марта, составил 10 рублей 49 копеек за килограмм без учета НДС, что говорит о 0,2-процентном снижении цены в сравнении с показателями предыдущей недели. Намного заметней снизилась цена моркови (4,6% до 13 рублей 52 копеек), огурцов (6,7% до 93 рублей 88 копеек). А вот томаты подешевели незначительно – 0,5-процентное снижение цены довело стоимость этой культуры до 143 рублей 36 копеек за килограмм.Кроме того, как сообщает Минсельхоз России, в марте 2020 года урожай тепличных огурцов в стране составит 142 000 тонн, что на 42% выше показателей того же месяца 2019 года. Кроме всего прочего, на 17,7% выросли продовольственные запасы томатов, достигнув отметки в 52 500 тонн. Более чем на 39% выросли и объемы запасов разнообразных зерновых культур – сейчас их в стране насчитывается примерно 3 900 тонн.Примечательно, что в нынешнем году в ведомстве прогнозируют рекордный рост производства овощей, выращенных в тепличных условиях. По итогам сезона, отмечают в Минсельхозе, показатели могут достичь 1 250 000 тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее.