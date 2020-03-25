Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в Госдуме
Бывший российский биатлонист и член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» на посту депутата. По словам политического деятеля, олимпийская чемпионка явно не понимает специфику законодательства, если позволяет себе так высказываться.
Во вторник, 24 марта 2020 года, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону раскритиковала заслуженного мастера спорта и депутата Госдумы седьмого созыва Антона Шипулина. Она заявила, что спортсмены идут в политику только для того, чтобы «набить карманы». В свою очередь бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года ответил: «Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не делами, а провокациями».
Антон Шипулин убежден, что чемпионка вовсе не разбирается в специфике работы депутатов и законодательства, если может так критиковать политиков. Он в очередной раз подчеркнул цель своего нахождения в Госдуме, заключающуюся в развитии спорта в России. Кроме того, по словам бывшего олимпийца, половину своей заработной платы он жертвует Совету ветеранов и в принципе сменил род деятельности не для «набивания карманов».
Как известно, 25 декабря 2018 года спортсмен заявил о решении завершить спортивную карьеру, а Рождественская гонка стала для него последней.
Во вторник, 24 марта 2020 года, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону раскритиковала заслуженного мастера спорта и депутата Госдумы седьмого созыва Антона Шипулина. Она заявила, что спортсмены идут в политику только для того, чтобы «набить карманы». В свою очередь бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года ответил: «Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не делами, а провокациями».
Антон Шипулин убежден, что чемпионка вовсе не разбирается в специфике работы депутатов и законодательства, если может так критиковать политиков. Он в очередной раз подчеркнул цель своего нахождения в Госдуме, заключающуюся в развитии спорта в России. Кроме того, по словам бывшего олимпийца, половину своей заработной платы он жертвует Совету ветеранов и в принципе сменил род деятельности не для «набивания карманов».
Как известно, 25 декабря 2018 года спортсмен заявил о решении завершить спортивную карьеру, а Рождественская гонка стала для него последней.
Политика
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:42