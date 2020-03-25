Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в Госдуме





Во вторник, 24 марта 2020 года, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону раскритиковала заслуженного мастера спорта и депутата Госдумы седьмого созыва Антона Шипулина. Она заявила, что спортсмены идут в политику только для того, чтобы «набить карманы». В свою очередь бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года ответил:Антон Шипулин убежден, что чемпионка вовсе не разбирается в специфике работы депутатов и законодательства, если может так критиковать политиков. Он в очередной раз подчеркнул цель своего нахождения в Госдуме, заключающуюся в развитии спорта в России. Кроме того, по словам бывшего олимпийца, половину своей заработной платы он жертвует Совету ветеранов и в принципе сменил род деятельности не для «набивания карманов».Как известно, 25 декабря 2018 года спортсмен заявил о решении завершить спортивную карьеру, а Рождественская гонка стала для него последней.