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Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК России

Председатель комитета Государственной думы по строительству и законодательству сообщил, что преднамеренное нарушение карантина, приведшее к смерти человека будет приравниваться к терроризму и наказываться согласно действующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. По словам Павла Крашенинникова, все смертельные случаи, возникшие по неосторожности, будут рассматриваться в рамках отдельного законопроекта.
Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК России

Заслуженный юрист России, профессор и государственный деятель рассказал журналистам о принятых поправках Госдумы в среду, 25 марта 2020 года. По словам Павла Крашенинникова, если имело место быть умышленное причинение смерти одному человеку или нескольким лицам, вследствие намеренного нарушения режима карантина, основанного на полном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, то инцидент будет рассматриваться как терроризм по "статье 205", хулиганство – "ст. 213" или диверсия – "ст. 281" Уголовного кодекса РФ.

В то же время, все случаи смерти, причиненной по неосторожности будут квалифицироваться по иному законопроекту, который находится на стадии обсуждения.

Как известно, наказание за нарушение режима карантина предусматривает взыскание штрафа до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до семи лет, сообщает "Interfax".

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:18

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