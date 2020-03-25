Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК России





Заслуженный юрист России, профессор и государственный деятель рассказал журналистам о принятых поправках Госдумы в среду, 25 марта 2020 года. По словам Павла Крашенинникова, если имело место быть умышленное причинение смерти одному человеку или нескольким лицам, вследствие намеренного нарушения режима карантина, основанного на полном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, то инцидент будет рассматриваться как терроризм по "статье 205", хулиганство – "ст. 213" или диверсия – "ст. 281" Уголовного кодекса РФ.В то же время, все случаи смерти, причиненной по неосторожности будут квалифицироваться по иному законопроекту, который находится на стадии обсуждения.Как известно, наказание за нарушение режима карантина предусматривает взыскание штрафа до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до семи лет, сообщает "Interfax".