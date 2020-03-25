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Диетологи назвали овощи, употребление которых мешает похудеть

Американские ученые решили опровергнуть мифы о полезности некоторых овощей для фигуры. Диетологи назвали продукты, употребление которых мешает похудеть.

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США опубликовали результаты многолетнего эксперимента, который определил типы овощей, которые способствуют набору веса. В течение 20 лет диетологи обследовали 13 тысяч испытуемых, которые придерживались определенного рациона. Оказалось, что похудению мешает чрезмерное употребление пищи, насыщенной крахмалом. К ней относятся картофель, фасоль, кукуруза и горох.

Известно, что в ходе эксперимента участники были разделены на две группы: первая отдавала предпочтение овощам, обогащенных крахмалом, а вторая – употребляла повышенное количество зелени. По мнению авторов научной работы, крахмалистые продукты способствуют ожирению не хуже мучных изделий. Поэтому эксперты рекомендуют также отказаться от сладостей, газированных напитков, фаст-фуда и алкоголя, обратив внимание на пищу, содержащую много витаминов, клетчатки и белков.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:52

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