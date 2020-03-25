Диетологи назвали овощи, употребление которых мешает похудеть





Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США опубликовали результаты многолетнего эксперимента, который определил типы овощей, которые способствуют набору веса. В течение 20 лет диетологи обследовали 13 тысяч испытуемых, которые придерживались определенного рациона. Оказалось, что похудению мешает чрезмерное употребление пищи, насыщенной крахмалом. К ней относятся картофель, фасоль, кукуруза и горох.Известно, что в ходе эксперимента участники были разделены на две группы: первая отдавала предпочтение овощам, обогащенных крахмалом, а вторая – употребляла повышенное количество зелени. По мнению авторов научной работы, крахмалистые продукты способствуют ожирению не хуже мучных изделий. Поэтому эксперты рекомендуют также отказаться от сладостей, газированных напитков, фаст-фуда и алкоголя, обратив внимание на пищу, содержащую много витаминов, клетчатки и белков.