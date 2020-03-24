Кристина Черкасова решила, что будет рожать с доулой

"Доула — совсем новая профессия в нашей стране, но уже хорошо пользуется спросом. Она и массаж во время схваток сделает и арома-масла нужные подготовит, музыку, партнёру подскажет, как лучше себя вести, что делать, слова поддержки нужные найдёт. У них много знаний о том, как сделать родовой процесс более мягким. Только прошу не говорить, что раньше рожали без помощников. Согласна, но сейчас есть такая возможность, почему не воспользоваться", - написала Кристина Черкасова.





Жена телеведущего Андрея Черкасова постепенно готовится к родам, и уже решила, что будет рожать в присутствии доулы. Это женщина, которая находится с роженицей, облегчая ей процесс родов. В своем микроблоге в Instagram будущая мама рассказала, что ей так будет намного лучше, ведь сотрудница будет непросто заходить раз в час к будущей мамочке, ведь там еще кто-то рожает, а будет все время рядом, проживая все моменты вместе с роженицей.А вот поклонники инициативу беременной жены Андрея Черкасова не оценили. Многие написали, что с ней и так рядом будет любящий муж, а вот присутствие совершенно чужого человека при рождении ребенка вовсе не обязательно. Доула может просто сбивать роженицу с толку, считают фолловеры.