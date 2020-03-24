Поборовший рак, Александр Буйнов в 70-й день рождения рассказал о романе с Аллой Пугачевой и ссоре с ее бывшим

Во вторник, 24-го марта 2020 года, автор-исполнитель и композитор Александр Буйнов отмечает 70 лет. В честь своего дня рождения он решил поделиться удивительными историями своей жизни, так как у «живчика Буя», как певец себя называет сам, накопилось слишком много интересного, о чем не стоит молчать. Одним из самых ярких воспоминаний из прошлого был роман с Аллой Пугачевой:. Несмотря на кратковременность их отношений, звезды отечественной эстрады сумели сохранить дружбу на протяжении десятков лет.Но, по словам Александра Буйнова, был случай, когда он со своей женой какое-то время не общались с Примадонной и Филиппом Киркоровым., - рассказал певец. Однако когда его подруга и коллега вышла замуж за Максима Галкина, все наладилось, за что именинник очень благодарен юмористу.Напоследок музыкант вспомнил тяжелый период лечения рака предстательной железы, обнаруженного в 2011 году. Он признался, что онкология ушла безвозвратно, но он в любом случае всегда принимает все, что уготовано судьбой.