Warner Bros. собирается заменить сыгравшего Аквамена актера Джейсона Момоа

Согласно информации веб-портала We Got This Covered, у Warner Bros может появиться новый проект для морского супергероя из кинокартины «Аквамен». Джейсон Момоа прекратит сниматься в фильмах, связанных с франшизой, поскольку киноделы уже ищут ему замену на главную роль. К счастью для фанатов, актер закончит съемку сиквела и появится в качестве второстепенного персонажа в третьей части. Известно, что исполняемый им Артур Карри не сможет занять трон Атлантиды, поскольку сфокусируется на роли супергероя.По словам инсайдеров, Карри передаст корону другому лидеру. Кинокомпания ранее намекала, что новым Акваменом может стать Калдур, сын сын Черной Манты. Последний является главным антагонистом персонажа Момоа, с которым тот столкнулся в первой части киносаги. Что касается картины "Аквамен 2", то её премьера намечена на декабрь 2022 года. В то же время, американский актер вскоре появится в будущем фильме "Человек-паук 3", где исполнит роль вероятного суперзлодея.