Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020 года
Немецким ученым из Университета Любека удалось расшифровать РНК-геном вируса COVID-2019 и начать разработку эффективной вакцины. Однако, по словам профессора Рольфа Хильгенфельда, препарат против короновируса опоздал для предотвращения пандемии 2020 года на несколько лет.
Уникальная разработка биологического действующего вещества, активирующего защитные функции приобретенного иммунитета к COVID-2019, началась в конце марта 2020 года во время очередной вспышки вируса в странах Южной Европы. Но ученые сообщают, что созданная вакцина не успеет остановить текущее распространение коронавируса, так как для усовершенствования, испытаний и доработки препарата потребуется как минимум еще несколько лет. «Хотя ингибитор уже опоздал, все же он сможет помочь в будущем и предотвратить множество смертей, поскольку могут возникнуть повторные волны массового заражения, от которых уже будет лечение», - отметил доктор Рольф Хильгенфельд.
Исследователи из Любекского университета также рассказали о процессе расшифровки РНК-генома, модифицирующегося, попадая в организм того или иного носителя. Как выяснилось, протеаза SARS-CoV-2 является главным ферментом для копирования структуры клетки человека, что в свою очередь запускает деление вириона COVID-2019 путем активной репликации.
Уникальная разработка биологического действующего вещества, активирующего защитные функции приобретенного иммунитета к COVID-2019, началась в конце марта 2020 года во время очередной вспышки вируса в странах Южной Европы. Но ученые сообщают, что созданная вакцина не успеет остановить текущее распространение коронавируса, так как для усовершенствования, испытаний и доработки препарата потребуется как минимум еще несколько лет. «Хотя ингибитор уже опоздал, все же он сможет помочь в будущем и предотвратить множество смертей, поскольку могут возникнуть повторные волны массового заражения, от которых уже будет лечение», - отметил доктор Рольф Хильгенфельд.
Исследователи из Любекского университета также рассказали о процессе расшифровки РНК-генома, модифицирующегося, попадая в организм того или иного носителя. Как выяснилось, протеаза SARS-CoV-2 является главным ферментом для копирования структуры клетки человека, что в свою очередь запускает деление вириона COVID-2019 путем активной репликации.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:55