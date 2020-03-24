Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020 года





Уникальная разработка биологического действующего вещества, активирующего защитные функции приобретенного иммунитета к COVID-2019, началась в конце марта 2020 года во время очередной вспышки вируса в странах Южной Европы. Но ученые сообщают, что созданная вакцина не успеет остановить текущее распространение коронавируса, так как для усовершенствования, испытаний и доработки препарата потребуется как минимум еще несколько лет., - отметил доктор Рольф Хильгенфельд.Исследователи из Любекского университета также рассказали о процессе расшифровки РНК-генома, модифицирующегося, попадая в организм того или иного носителя. Как выяснилось, протеаза SARS-CoV-2 является главным ферментом для копирования структуры клетки человека, что в свою очередь запускает деление вириона COVID-2019 путем активной репликации.