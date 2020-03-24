АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020 года

Немецким ученым из Университета Любека удалось расшифровать РНК-геном вируса COVID-2019 и начать разработку эффективной вакцины. Однако, по словам профессора Рольфа Хильгенфельда, препарат против короновируса опоздал для предотвращения пандемии 2020 года на несколько лет.
Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020 года

Уникальная разработка биологического действующего вещества, активирующего защитные функции приобретенного иммунитета к COVID-2019, началась в конце марта 2020 года во время очередной вспышки вируса в странах Южной Европы. Но ученые сообщают, что созданная вакцина не успеет остановить текущее распространение коронавируса, так как для усовершенствования, испытаний и доработки препарата потребуется как минимум еще несколько лет. «Хотя ингибитор уже опоздал, все же он сможет помочь в будущем и предотвратить множество смертей, поскольку могут возникнуть повторные волны массового заражения, от которых уже будет лечение», - отметил доктор Рольф Хильгенфельд.

Исследователи из Любекского университета также рассказали о процессе расшифровки РНК-генома, модифицирующегося, попадая в организм того или иного носителя. Как выяснилось, протеаза SARS-CoV-2 является главным ферментом для копирования структуры клетки человека, что в свою очередь запускает деление вириона COVID-2019 путем активной репликации.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Геленджик вместо Америки: звезда «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на стремительное…
Студия GSC Game World представила первый официальный скриншот из S.T.A.L.K.E.R.…
Появились новые данные о лабораторном происхождении…
Врач-инфекционист рассказал о механизме заражения новым…
В США призвали перенести дату Олимпиады-2020 из-за пандемии…
Анна Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших…
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут…
Президент UFC Дана Уайт нашел подходящее место для боя Хабиба Нурмагомедова с Тони…
Huawei Kirin 820 5G с Mali-G57 превзошел по производительности Snapdragon…
Эксперты «Росконтроля» назвали лучшее овсяное печенье отечественного…
Ученым удалось доказать взаимосвязь между развитием тяжелого аутизма и…
«Все время был пьян и весил 105 килограммов»: Григорий Лепс рассказал о начале пути к…
В России отмечен рост спроса на…
Физики создали суперконденсатор, способный растягиваться в восемь…
Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн…
Ученые: Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у…
Разработанная вакцина от коронавируса опоздала для предотвращения пандемии 2020…
Кардиолог рассказал о самых опасных продуктах для здоровья…
Дизайнер Valve объяснил, почему студия не выпустила третий эпизод…
В Японии учеными из растений создан биоразлагаемый…
Компания Apple усовершенствует широкоугольную камеру в iPhone…
Компания Microsoft предупредила пользователей Windows о высоком риске хакерского…
Лолита: «Филипп Киркоров уснул у меня на коленях во время съемок…
Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в…
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали заняться пошивом масок…
Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с…
Российская компания PM&HM создала облегчающий лечение коронавируса…
Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение…
Просмотреть все новости