АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение карантина

Кинокомпания Marvel может расстаться с Эванджелин Лилли, сыгравшей Осу в фильме «Человек-муравей 2». Подобное решение было принято из-за нарушения актрисой карантина во время пандемии коронавируса.
Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение карантина

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram публикацию, где сравнила самоизоляцию с военным режимом, доставляющей ей дискомфорт. Как отметила Эванджелин Лилли, она вынуждена соблюдать карантин из-за «респираторной простуды». Данный пост возмутил некоторых интернет-пользователей, которые спросили сыгравшую в картине «Человек-муравей и Оса» звезду о нарушении вышеназванного режима. Активисты выступили с требованием наказать артистку и уволить ее. На данный момент она принимает участие в съёмках ленты Marvel, в связи с чем может лишиться своей роли.

Согласно информации сайта We Got This Covered, корпорация находится на стадии рассмотрения варианта попрощаться с Лилли по причине необдуманного высказывания. Как сообщили источники, снимающийся триквел может стать последней работой актрисы в Marvel.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии учеными из растений создан биоразлагаемый…
Компания Apple усовершенствует широкоугольную камеру в iPhone…
Компания Microsoft предупредила пользователей Windows о высоком риске хакерского…
Лолита: «Филипп Киркоров уснул у меня на коленях во время съемок…
Телеведущая Ксения Собчак отправилась в больницу в…
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали заняться пошивом масок…
Снявший в память об отце фильм Филипп Янковский не смирился с…
Российская компания PM&HM создала облегчающий лечение коронавируса…
Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение…
В Испании от коронавируса скончалась 89-летняя актриса Лючия…
«Трансляция года»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время…
Россияне резко прекратили вкладывать средства в новые авто на фоне снижения курса…
Жена Венцеслава Венгржановского: «Бородина забыла, как ее муж бросался на все, что…
Участница «Дом-2» Ирина Пингвинова расстроена тем, что Дмитрий Чайков не хочет на ней…
Космонавт Анатолий Иванишин: "Самым защищенным местом от коронавируса сейчас является…
Ученые: Искусственное магнитное поле необычным образом влияет на…
Археологи считают чуму причиной смерти жителей города Чатал-Хююк в…
Врачи рассказали о пользе и вреде ореха…
«Очаровашка»: Кети Топурия запечатлела на камеру дочь Оливию во время…
В Польше ученые создали аппарат для вентиляции легких на двух пациентов…
Экономист Андрей Мовчан сравнил эпидемию коронавируса с “Третьей мировой…
Сергей Маковецкий оценил карантинные меры и их влияние на…
Песков рассказал, почему Путин не носит маску и не находится в…
Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у…
В США ученые проводят исследование коронавируса на…
Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной…
Анастасия Волочкова высмеяла хейтеров своим лицом в…
"Отстали от поезда в другой стране": Юлия Меньшова раскрыла подробности медового…
Просмотреть все новости