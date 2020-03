Marvel может уволить сыгравшую в «Человеке-муравье 2» Осу Эванджелин Лилли за нарушение карантина

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram публикацию, где сравнила самоизоляцию с военным режимом, доставляющей ей дискомфорт. Как отметила Эванджелин Лилли, она вынуждена соблюдать карантин из-за «респираторной простуды». Данный пост возмутил некоторых интернет-пользователей, которые спросили сыгравшую в картине «Человек-муравей и Оса» звезду о нарушении вышеназванного режима. Активисты выступили с требованием наказать артистку и уволить ее. На данный момент она принимает участие в съёмках ленты Marvel, в связи с чем может лишиться своей роли.Согласно информации сайта We Got This Covered, корпорация находится на стадии рассмотрения варианта попрощаться с Лилли по причине необдуманного высказывания. Как сообщили источники, снимающийся триквел может стать последней работой актрисы в Marvel.