Соловьев прокомментировал шутку в шоу КВН о его недвижимости в Италии

Телеведущий отметил, что россиянам не запрещено имеет недвижимость в других странах. При этом Владимир Соловьев заявил, что он действительно любит свою родину, поэтому шутку считает неуместной. Также участники команды «Тихие истории» пошутили, что он донашивает одежду за Стивеном Сигалом. Однако Владимир Соловьев отметил, что создатели этой шутки даже не представляют, насколько актер высокого роста в жизни. В его костюмах российский ведущий просто бы «утонул». Но то, что о нем говорят юмористы, знаменитость считает настоящим признанием.Также в шоу были шутки о людях, вляпавшихся в весьма странные истории. Артисты посмеялись над Гретой Тунберг и Ольгой Бузовой. Ранее Владимир Соловьев опубликовал в своем микроблоге Instagram фото со съемок программы и рассказал, что они проходят без зрителей в студии из-за распространение коронавируса в мире.