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Во Франции мужчина пробежал марафон на балконе во время изоляции из-за коронавируса

Житель Франции пробежал марафон на собственном балконе во время изоляции из-за коронавируса. Мужчина захотел на собственном примере показать, что не стоит отказываться от любимых дел во время карантина.

Недавно в Сети набрала популярность история 32-летнего Элиши Ночомовица из Бальмы, который преодолел 42,2 км на собственном 7-метровом балконе. Мужчина бегал по нему на протяжении 6 часов и 48 минут, сделав около 6 тыс кругов. На собственном примере он показал, что не стоит отказываться от привычных занятий из-за карантина. Он поделился достижением с подписчиками в социальных сетях, где поблагодарил возлюбленную, которая приносила ему воду и M&Ms. Мужчина посчитал пройденную дистанцию с помощью шагомера. Из-за постоянных разворотов его подташнивало, но он не захотел сдаваться.

Пользователи Сети и его соотечественники поддержали спортсмена и поблагодарили за мотивацию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:41

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