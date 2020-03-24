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В США ученые проводят исследование коронавируса на обезьянах

Ученые из США проводят масштабное исследование коронавируса, чтобы создать эффективную вакцину. Эксперты заразили обезьян COVID-19 и следят за развитием болезни у животных, так как это даст больше информации о заболевании.

На сегодняшний день коронавирус забрал жизни уже более 10 тысяч человек во всем мире. Государства закрывают свои границы и вводят карантин, чтобы предотвратить распространение заболевания. Однако эффективное лекарство от COVID-19 еще не создано, поэтому люди не могут получить надлежащего лечения. Ученые из США проводят масштабное исследование на обезьянах, которое даст больше информации о вирусном заболевании. В данный момент эксперты следят за группой приматов, зараженных коронавирусом. Первые симптомы у животных полностью совпадают с человеческими, поэтому их можно будет использовать для тестирования вакцины, поскольку предсказать реакцию заранее невозможно. Над созданием лекарства работают лучшие мировые специалисты.

Сначала ученые пытались провести свое исследование на грызунах, но их геном сильно отличается от человеческого, поэтому было принято решение заразить приматов. Пока обезьяны пребывают под круглосуточным наблюдением врачей, которые следят за симптомами и состоянием животных. Вскоре приматам предстоит пройти курс лечения новой вакциной. Если испытания завершатся успешно, то лекарство примят на добровольцах, и только потом его пустят в массовое производство.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 01:28

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